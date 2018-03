Towns se je strgal z verige, kralj James ujel legendarnega Jordana #video

Navijači Minnesote slavijo novega strelskega rekorderja. Karl-Anthony Towns je proti v tej sezoni skromni Atlanti zadeval kot za stavo. Dvoboj je končal s 56 točkami in 15 skoki. S tem je postavil tretji najboljši strelski izkupiček v tej sezoni (več sta jih dosegla le James Harden – 60 in LeBron James – 57), hkrati pa poskrbel za osebni in klubski rekord. Prejšnji rekorder Minnesote je bil Mo Williams, ki je leta 2015 prispeval 52 točk.

Strelski rekord Karl-Anthonyja Townsa (56 točk):

V zadnjih 24 letih ni bilo tako mladega junaka, ki bi na eni tekmi dosegel vsaj 50 točk in 15 skokov. Ko je to leta 1994 storil Shaquille O'Neal, je bil star 22 let in 45 dni, v noči na četrtek pa je omenjeni podvig uspel mlademu centru iz Dominikanske republike, staremu 22 let in 133 dni.