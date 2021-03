Na delu vsi trije "slovenski" klubi, bo igral tudi Dragić?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ligi NBA so v noči na soboto v akciji vsi trije klubi, katerih člani so slovenski košarkarji. Dallas z Luko Dončić gosti Indiano, Denver z Vlatkom Čančarjem gostuje pri New Orleansu, Miami pa gostuje pri Charlottu. Nastop Gorana Dragića, ki je zaradi težav izpustil zadnje tri tekme, je vprašljiv.