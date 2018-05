Junaška predstava Jamesa, ki se je strgal z verige in izsilil sedmo tekmo!

Košarkarji Cleveland Cavaliers so za podaljšanje sezone in ohranitev upov na veliki finale lige NBA na šestem obračunu proti Bostonu nujno potrebovali zmago. Prinesel jim jo je (109:99) kdo drug kot izjemni LeBron James, ki je s 46 točkami izsilil sedmo tekmo. Do trojnega dvojčka je junaku zmanjkala ena asistenca.

Ko Clevelandu teče voda v grlo in se znajde v trenutku za biti ali ne biti, je tu po navadi LeBron James. Tudi tokrat ni bilo nič drugače. Pred več kot 20.000 gledalci domači Quicken Loans Arena se je snel z verige in z izjemno predstavo poskrbel za salve navdušenja med privrženci Clevelanda.

Če so po prvi četrtini proti Bostonu, ki je poskušal unovčiti zaključno žogico, a mu ni uspelo, gostitelji zaostajali za pet, je nato sledila odločilna četrtina. Dobili so jo s 34:18 in se na polčas odpravili z 11 točkami prednosti. To so v tretjem delu zvišali do +16, v zadnjem pa Kelte znali zadržati na varni razdalji in zmagali s 109:99.

James je na parketu blestel v različnih elementih igre. Igral je skoraj celotno srečanje, z izjemo minute in 54 sekund. Ob zvoku sirene se je pobesneli 33-letnik, ki nikakor ni želel dopustiti, da bi se sezona že končala, ustavil pri 46 točkah, 9 asistencah in 11 podajah. Dodal je še tri ukradene žoge in eno blokado. Od trojnega dvojčka ga je ločila asistenca.

"Vedno sem rekel, da je sedma tekma najboljše, kar lahko dobiš v športu. Uživajmo v tej priložnosti in se zabavajmo. Le še ena zmaga nas loči, da se bomo borili za glavno nagrado. Če bi nam kdo pred sezono ponudil takšni priložnost, bi jo zagrabili z obema rokama." Foto: Reuters

Od leta 1989 in Jordana kaj takega še ni uspelo nikomur

Še nikoli na odločilnih tekmah na izpadanje ni dosegel toliko točk, sicer pa je bila to njegova sedma tekma letošnje končnice, na kateri je dosegel več kot 40 točk. S tem se je izenačil z Michaelom Jordanom po številu tekem z vsaj 40+ točkami v izločilnih bojih od leta 1989.

"Uživajmo v priložnosti"

"Dober občutek je, ko veš, da boš lahko odigral še eno tekmo. Vedno sem rekel, da je sedma tekma najboljše, kar lahko dobiš v športu. Uživajmo v tej priložnosti in se zabavajmo. Le še ena zmaga nas loči, da se bomo borili za glavno nagrado. Če bi nam kdo pred sezono ponudil takšno priložnost, bi jo zagrabili z obema rokama," je po izjemnem prispevku na šesti tekmi dejal James.

RESPECT THE KING pic.twitter.com/Pi3yyw4TXb — Def Pen Hoops (@DefPenHoops) May 26, 2018

K doma še neporaženemu Bostonu

George Hill je za Cleveland, ki je dosegel osmo zaporedno domačo zmago, dodal 20 točk, Jeff Green pa 14, pri gostih je bil z 28 najbolj razpoložen Terry Rozier. Serija se zdaj seli na teren Bostona, kjer bosta ekipi v noči na ponedeljek obračunali za finalno vstopnico. Boston doma v tej sezoni končnice še ne pozna poraza. Dobil je vseh 10 tekem.

O finalistu vzhoda bo odločala nedeljska tekma pri Bostonu. Ta na desetih obračunih v končnici te sezone doma še ni izgubil. Foto: Reuters