Zvezdnika lige NBA glasno pohvalila vprašljivega Dončića

Dallas Mavericks so v noči na nedeljo ob novi odlični predstavi Luke Dončića – dosegel je 19 točk, pa čeprav je velik del tekme zaradi poškodbe izpustil - v gosteh pri prvakih, košarkarjih Golden State Warriors, doživeli četrti poraz v nizu in se vse bolj oddaljujejo od končnice. Trenutno so na 11. mestu zahodne konference ob 15 zmagah in 16 porazih. Črn niz skušajo končati v Portlandu, kjer gostujejo pri tamkajšnji ekipi Trail Blazers, ki je z 18 zmagami in 14 porazi na zahodu šesta.

Vprašanje pa je, ali bodo lahko pri Dallasu računali na Dončića, ki je na tekmi proti Golden Stateu staknil lažjo poškodbo kolka, zaradi česar je njegov nastop na tokratni tekmi vprašljiv. Če ne bo igral, bo to šele druga od 32 tekem Dallasa v tej sezoni, ki jo bo izpustil. Manjkal je že v začetku decembra na tekmi proti Los Angeles Clippers.

Slovenski najstnik ima težave s kolkom. Foto: Reuters

Steph Curry: Pameten, inteligenten ... Sijajen!

Dončić si je sicer po tekmi proti prvakom prislužil lepe besede iz ust dveh zvezdnikov Golden Statea.

"Je zelo nadarjen. Pameten, zelo inteligenten, to je očitno. Je tudi zelo samozavesten. Bil je sijajen. Z nekaj potezami, ki so počasi že njegov zaščitni znak, je pokazal, da vedno ve, kaj mora narediti. Užitek ga bo spremljati. Je šele novinec in prepričan sem, da bo še močno napredoval," je o njem povedal ostrostrelec prvakov Steph Curry, sicer že dvakrat najkoristnejši igralec lige NBA.

Slovenskemu najstniku je po tekmi laskal tudi Draymond Green, trikratni udeleženec tekme All Star, ki je bil lani izbran za najboljšega branilca lige NBA. "Ta fant je res dober. Obvlada. Predstavljal bo težavo. No, pravzaprav nam je težave že povzročal, ampak verjamem, da bo še boljši. Užitek ga je gledati. Dvignil je Dallas," je o slovenskem najstniku povedal košarkar, ki se lahko pohvali tudi s tremi naslovi prvaka v ligi NBA.

Miami brez Dragića na derbiju Floride

Miami, ki še vsaj do februarja ne bo mogel računati na Gorana Dragića, ki je prejšnji teden odšel na operacijo kolena, v derbiju Floride, ki je hkrati tudi derbi za končnico vzhodne konference, gostuje pri Orlandu. Ta je trenutno na devetem mestu z izkupičkom 14 zmag in 17 porazov, medtem ko je Miami (15 zmag in 16 porazov) mesto nad njim.

Lestvica: