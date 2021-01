Dragić na parket že ob 21.00, Dončić želi prekiniti negativni niz

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Goran Dragić bo z Miamijem poskušal najti pot do zmage.

Goran Dragić bo z Miamijem poskušal najti pot do zmage. Foto: zajem zaslona

Američani danes praznujejo dan, ki je posvečen enemu od največjih borcev za pravice v ZDA in verjetno po svetu, Martinu Lutherju Kingu mlajšemu, zato je nekoliko bolj prazničen tudi spored v ligi NBA in se bo prva tekma začela že ob 18. uri po slovenskem času. Na delu bosta tudi Goran Dragić, ki bo na parket stopil ob 21. uri, in Luka Dončić.