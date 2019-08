Najboljši strelec evrolige okrepil CSKA

Ameriški branilec Mike James je podpisal enoletno pogodbo z moskovskim CSKA-jem. James je v prejšnji sezoni odlično branil barve Olimpie Milano. Bil je najboljši strelec evrolige (19,8 točke) in bil zato nagrajen s pokalom Alphonso Ford. Povprečno je vknjižil tudi 6,4 podaje (drugi najboljši), prav tako je bil na vrhu v še nekaj drugih statističnih prvinah (met za tri, met iz igre, prosti meti, igralni čas), bil pa je tudi tretji najboljši v ukradenih žogah.

