Najboljša strelca iz oči v oči, Curry proti Durantu

Golden State Warriors so se vrnili. Med najboljše v ligi NBA. Imajo 11 zmag, največ v ligi. Pa so res nazaj? Najtežji preizkus jih čaka v noči na sredo. Brooklyn Nets.

Brooklyn proti Golden Statu, Kevin Durant proti Stephenu Curryju. Golden State je trenutno vodilna ekipa zahodne konference. Enajst zmag in le dva poraza. Brooklyn na vzhodu zaseda drugo mesto. Deset zmag in dva poraza. Durant in Curry pa sta najboljša strelca lige, prvi s povprečjem 29,6 točke na tekmo, drugi z 28,1 točke na tekmo. Curry v povprečju na tekmo zadene po pet trojk. Meče jih 39-odstotno. Tudi Nets so vroči izza črte 39-odstotni. DeAndre Bembry, ki sicer ne igra veliko, pa meče za tri kar 70-odstotno.

Liga NBA, 16. november: Brooklyn Nets - Golden State Warriors

Utah Jazz - Philadelphia 76ers

Los Angeles Clippers - San Antonio Spurs

Lestvica: