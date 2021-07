Nabor lige NBA letos spet po starem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA je sporočilo, da bo letošnji nabor spet potekal klasično, v dvorani Barclays Center v New Yorku. Lani so nabor zaradi pandemije izvedli v virtualni obliki. Letošnji bo 29. julija.

V dvorani Barclays Center, kjer sicer igra moštvo Brooklyn Nets, so nabor izvajali od leta 2013 do lani, ko so ga zaradi koronske krize preselili v virtualno okolje.

Letos bodo na naboru lahko tudi gledalci, ljubitelji košarke pa bodo lahko vstopnice za dogodek kupili po 19. juliju.

Kot prvi bodo lahko nove okrepitve izbirali pri ekipi Detroit Pistons, v prvem krogu izbora ji bodo sledili Houston, Cleveland, Toronto, Orlando in Oklahoma City.