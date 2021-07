V letošnjem finalu lige NBA še naprej prevladuje značilnost, da sta ekipi izrazito negostoljubni. Milwaukee je po dveh uvodnih porazih v Arizoni nanizal zmagi na domačem parketu, s tem pa se povsem vrnil v igro in izenačil rezultat na 2:2.

Vrhunci dvoboja v Milwaukeeju:

Na četrti tekmi je dolgo kazalo, da bi lahko Phoenix, ki napada svoj prvi naslov v ligi NBA v zgodovini franšize, prekrižal načrte Milwaukeeju in zmagal v gosteh. Sonca so na krilih razigranega Devina Bookerja dolgo časa vodili, še v tretji četrtini so imeli v žepu prednost devetih točk (85:76), nato pa sta jih presekala peta osebna napaka, ki jo je Booker prejel po dobri minuti zadnje četrtine in se za nekaj minut preselil na klop, ter vnovična izredna predstava Khrisa Middletona.

Giannis Antetokounmpo se je razveselil druge zmage. Devinu Bookerju, z naskokom najboljšemu strelcu gostov, do uspeha ni pomagalo niti 42 točk. V zadnji četrtini jih je dosegel le štiri. Foto: Reuters

Ko se je Booker vrnil, je Milwaukee zaostajal le še za tri točke (90:93), nato prevzel vodstvo (97:95), v odločilnih minutah pa po zaslugi Middletonovih točk (deset od 40 točk je dosegel v zadnjih dveh minutah), vnovič vsestranskega Giannisa Antetokounmpoja in izgubljenih žog Chrisa Paula prišel do neulovljive prednosti, ki mu je odprla pot do dragocene zmage.

GIANNIS CAME UP CLUTCH 😤 A HUGE block when it mattered pic.twitter.com/ZbyMCj8L1s

Booker dosegel nov rekord lige NBA

Na tekmi v Milwaukeeju (103:109), na kateri je prispeval 42 točk in bil najboljši strelec srečanja, a tudi ostal brez tako želene zmage Phoenixa, se je Devin Booker vpisal v zgodovino z novim rekordom lige NBA. To je njegova prva končnica lige NBA v njegovi karieri, do zdaj pa je v njej dosegel že 542 točk. S tem je presegel rekord, ki je bil star kar 54 let. Rick Barry (Golden State) je tako v svoji krstni končnici leta 1967 prispeval skupaj 521 točk.

Devin Booker joins Rick Barry and Wilt Chamberlain as the only players to record at least three 40-point games in their first career postseason. pic.twitter.com/IJCajqlkFC — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) July 15, 2021

Barry je za razliko od Bookerja takrat igral le tri serije in se izkazal z izjemnim povprečjem 34,7 točke na tekmo, najboljši strelec Phoenixa, to je njegova šesta sezona v ligi NBA, pa igra že četrto serijo in na tekmo dosega dobrih 27 točk. Pred finalom je s Suns izločil Los Angeles Lakers (4:2), Čančarjev Denver (4:0) in Dončićeve krvnike Los Angeles Clippers (4:2).

Booker je postal šele tretji košarkar v zgodovini lige NBA, ki je v svoji krstni sezoni v končnici kar trikrat presegel mejo 40 točk. To je uspelo le še Barryju (petkrat) in Wiltu Chamberlainu (trikrat).