Mitchell bo pripravljen za obračun z Dončićem

Luka Dončić in soigralci so odleteli na "poslovno pot" v Salt Lake City. Načrt je jasen: da se že na šesti tekmi prvega kroga končnice prebijejo med štiri najboljše v zahodni konferenci. V vrstah Utaha bo za dvoboj pripravljen tudi Donovan Mitchell.

Donovan Mitchell si je na peti tekmi, ki so jo za vodstvo v seriji s 3:2 dobili košarkarji Dallasa, lažje poškodoval stegensko mišico. Dan pred tekmo je odločno sporočil: "Lahko igram. Pripravljen bom." Njegov uraden status za tekmo, ki se v noči na petek po srednjeevropskem času začne ob 4.00, je verjeten nastop. Če ga Dallas omeji, bo naredil velik korak do četrte zmage. To jim je uspelo že v torek, ko je zaradi njihove agresivne obrambe iz igre metal le 4/15 in imel štiri izgubljene žoge.

Polfinale zahodne konference z zmagovalcema dvobojev Dallas - Utah in Phoenix - New Orleans se bo začel v ponedeljek.