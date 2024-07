Ščuka zapušča Ljubljano

Slovenski košarkar Luka Ščuka bo kariero nadaljeval pri nemškem Braunschweigu, je na družbenih omrežjih sporočila ekipa Cedevite Olimpije, s katero mu je pogodba potekla.

Ščuka je bil del zasedbe, ki je v zadnjih letih trikrat osvojila naslov slovenskega državnega prvaka, lani pa je bil izbran tudi za najkoristnejšega igralca slovenskega superpokala, je zapisala zasedba iz Ljubljane.

V minuli sezoni je Ščuka v regionalni ligi Aba v povprečju igral slabih 12 minut in v tem času dosegal 3,7 točke in 2,1 skoka na tekmo. V domačem tekmovanju, ligi Nova KBM, je dobil več priložnosti in v 23,6 minute dosegel 7,5 točke, 7,8 skoka ter 1,9 podaje na tekmo, v evropskem pokalu pa je dobil manj priložnosti za igro, v 13:41 minute je dosegel 2,9 točke in 2,3 skoka na tekmo.

Kariero bo 22-letni krilni košarkar nadaljeval pri v minuli sezoni 12. zasedbi nemškega državnega prvenstva.

