Luka Dončić z razlogom med TOP 10 v ligi NBA #video

Igram Luke Dončića v ligi NBA se klanja ves svet. Vnovič je prikazal odlično predstavo proti Houston Rockets, njegove poteze pa so bile uvrščene tudi med najlepše v noči na četrtek. "Če delaš prave stvari in igraš čvrsto ter povezano, bodo takšni meti šli notri. Košarkarski bogovi so ti potem naklonjeni," poudarja njegov trener Rick Carlisle.

V košarkarski ligi NBA so Dallas Mavericks ob LA Clippers najbolj vroča ekipa. Na zadnjih desetih tekmah so oboji zmagali kar osemkrat. Dallas je zabeležil tretjo zaporedno in šele drugo gostujočo.

Padli so Houston Rockets (128:108), ki so občutili tudi moč Luke Dončića. Slovenski košarkar se ni ustrašil niti Jamesa Hardna. V prvi četrtini se je poigral z njim, akcijo pa na koncu končal z zadeto trojko s povsem roba igrišča. To potezo so nato na uradni strani nba.com uvrstili kot sedmo najlepšo v noči na četrtek.

Top 10 akcij večera v ligi NBA, med katerimi sta dve Dončićevi

"Luka trenira takšne mete"

A to ni bila edina, ki je bila uvrščena med TOP 10. Njegova trojka ob izteku prvega polčasa s sredine igrišča je bila deseta najlepša. Brez težav bi lahko uvrstili med najboljše tudi njegovo zabijanje, potem ko je izigral obrambo Houstona.

Vrhunci Dončićeve igre proti Houston Rockets - 20 točk, 6 skokov, 2 asistenci

Nad Lukovimi posebnimi meti ni nič presenečen glavni trener Dallas Mavericks Rick Carlisle: "Luka je zadel nekaj težkih metov ob izteku napadov. V prvi četrtini nas je držal. Večkrat sem že videl, da je zadel takšne mete. Trenira jih. A dobre sezone ne bomo imeli, če se bomo naslanjali nanje. Če pa imaš takšnega igralca, ki jih zna zadeti, je toliko bolje. Tudi Devin Harris je v četrti četrtini zadel nekaj podobnih metov. Če delaš prave stvari in igraš čvrsto ter povezano, bodo takšni meti šli notri. Košarkarski bogovi so ti potem naklonjeni. A zaradi takšnih metov ne bomo preživeli. Osredotočeni moramo biti na delo v obrambi in biti kot ekipa povezani."

Na Zahodu se lahko hitro povzpneš in padeš

Foto: Getty Images Slovenski košarkarski čudežni deček je tekmo končal pri 20 točkah in šestih skokih. Tokrat je igral 24 minut, kar je sicer manj od njegovega povprečja (32 minut), a je bil njegov nastop pred tekmo še pod vprašajem. Zaradi bolezni je namreč izpustil torkov trening.

Za današnjo zmago proti Raketam je Dallas spet presegel polovični izkupiček, saj je pri desetih zmagah in devetih porazih. Sezono je začel z dvema zmagama in sedmimi porazi, zdaj pa ekipa kaže povsem drugačen obraz. Takšnega, kot si želijo in bi jih lahko v izjemno zahtevni zahodni konferenci popeljal v končnico.

"Vsi vedo, da je na Zahodu zelo pestro. Ena zmaga te lahko konkretno dvigne, poraz pa zabije bistveno nižje po lestvici navzdol," poudarja Carlisle.

Nowitzki ne bo hitel: Fantje igrajo odlično, zato ne čutim potrebe po vrnitvi

Nowitzki ne bo hitel z vrnitvijo, saj ne želi narediti kakšne neumnosti, povrhu vsega pa ekipa zelo dobro igra. Foto: Reuters Čakajo pa še vedno na vrnitev Dirka Nowitzkega. Računali so, da se bo nemški veteran vrnil v pogon konec novembra, vendar se je njegova vrnitev nekoliko zamaknila. "Bolje je, vendar sem šele pred dvema tednoma začel teči in skakati. Potreben je čas. Še vedno ne čutim, da je moja noga takšna, kot bi si želel. Povrhu vsega fantje igrajo odlično, zato ne čutim potrebe, da bi hitel z vrnitvijo in naredil kakšno neumnost," pa je o zdravstvenem stanju dejal 40-letni Nowitzki, ki je vse od leta 1998 član Dallasa, s katerim je leta 2011 osvojil tudi naslov prvaka lige NBA.

Prav poseben obračun bo imel Luka spet v noči na nedeljo, ko bo z Dallasom gostoval pri vzorniku LeBronu Jamesu. Z zvezdnikom lige NBA si je že zrl iz oči v oči na domačih tleh, kjer je moral priznati poraz LA Lakers. Obračun bo zagotovo zanimiv, saj so tudi Kalifornijci razpoloženi - v zadnjih desetih tekmah so namreč vknjižili sedem zmag.