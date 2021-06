Luka Dončić se je danes pridružil slovenski reprezentanci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mnogi so Luko Dončića pričakovali že na ponedeljkovem treningu reprezentance, a se jim je tam v pridružil le Zoran Dragić. Danes pa se je prvi zvezdnik Dallas Mavericks le pridružil ostalim članom. Najverjetneje bo 22-letni Dončić zaigral tudi na petkovi pripravljalni tekmi proti Hrvaški.

Ljubljančan je namreč pred časom že končal sezono v ligi NBA, potem ko je Dallas v prvem krogu končnice izgubil proti LA Clippers. Serija se je končala z izidom 4:3.

Vlatko Čančar Foto: Guliver Image

Čakajo še na Čančarja in nekatere druge

Dobrodošlo je, da se je sezona za Vlatka Čančarja po izpadu njegovega Denverja končala in bo po krajšem počitku okrepil slovensko zasedbo. Kmalu se bosta priključila tudi Klemen Prepelič, ki je pred dnevi zaključil špansko prvenstvo v dresu Valencie, in Žan Mark Šiško (Bayern), ni pa še jasno, kdaj bosta prišla Gregor Hrovat (Cholet) in Aleksej Nikolić (Gravelines).

V sklopu priprav bo slovenska reprezentanca odigrala ti dve tekmi s Hrvaško, v igri pa je še ena, in sicer 23. ali 24. junija. Vse bližje je temu, da bodo naši košarkarji dobili še eno priložnost, da se izdatneje začutijo pred prvo tekmo kvalifikacij, ki bo 30. junija proti Angoli. Slovenska reprezentanca bo med 29. junijem in 4. julijem igrala na enem od štirih kvalifikacijskih turnirjev, in sicer v Kaunasu (preostale tri gostijo Split, Beograd in Victoria).