Domžalčani Olimpiji zadali prvi poraz

Liga za prvaka, 4. krog

V četrtem krogu lige za prvaka košarkarskega državnega prvenstva so košarkarji Helios Suns z 87:73 premagali Petrol Olimpijo in ji zadali prvi poraz v tem delu tekmovanja, sami pa vknjižili prvo zmago.

Domžalčani so bili po treh odigranih tekmah še brez zmage in so točki nujno potrebovali, da bi pobegnili z zadnjega mesta, na drugi strani pa Olimpija v prvih treh krogih še ni imela poraza. Današnji dvoboj je končal obe seriji, saj so Domžalčani predvsem s prepričljivim drugim polčasom prišli do visoke zmage.

DP, liga za prvaka, 4. krog:

Sobota:

Šentjur : Šenčur Ggd 87:90 (20:24, 43:39, 61:54, 77:77)

Pešič 26, Popadić 19; Pavić 27, Murić in Koljević 11



Krka : Rogaška 96:78 (25:22, 50:36, 76:56)

Dimec 21, Džapa 16; Fon 15, Nikolić 14



Nedelja:

Sixt Primorska : Ilirija 89:78

Rebec 25, Zupan 17; Šiško 20, Modrić 18



Ponedeljek:

Helios Suns : Petrol Olimpija 87:73

Pelko 25, Besedič 17; Morgan 21, McCarron 13

Lestvica:

1. Krka 4 tekme - 7 točk

2. Petrol Olimpija 3 - 6

3. Sixt Primorska 4 - 7

4. Rogaška 4 - 6

5. Šenčur Ggd 4 - 6

6. Šentjur 4 - 5

7.Helios Suns 4 - 5

8. Ilirija 4 - 5

Skupina za obstanek, 4. krog:

Torek:

19.00 Terme Olimia Podčetrtek - Zlatorog Laško



Sreda:

19.00 Hopsi Polzela - LTH Castings

19.30 Celje - Mesarija Prunk Sežana

Lestvica:

1. Zlatorog Laško 3 tekme - 6 točk

2. Hopsi Polzela 3 - 6

3. Terme Olimia Podčetrtek 3 - 5

4. Mesarija Prunk Sežana 3 - 4

5. LTH Castings 3 - 3

6. Celje 3 - 3