Olimpija brez Begića in Lapornika

Današnji obračun med košarkarji Petrol Olimpije in SIG Strasbourga bo že četrti v zadnjih dveh sezonah v ligi prvakov, Francozi pa so zmago slavili na dveh do treh tekem, ki sta jih ekipi do zdaj odigrali. V tej sezoni so bili v Stožicah boljši z 81:71.

Glavni trener Saša Nikitović v Franciji ne bo mogel računati na pomož Mihe Lapornika, ki je na tekmi državnega prvenstva proti Iliriji prejel udarec v predel kolka, Jan Rebec je bolan, Mirza Begića pa bo imel počitek.

Lestvica