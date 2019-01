Tekma, ki za Olimpijo nima pravega pomena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Petrol Olimpije bodo spet na delu, tokrat v evropski ligi prvakov. V 11. krogu bodo gostili Oostende. Ekipo, proti kateri so zabeležili edino zmago v tem tekmovanju v tej sezoni.

Državno prvenstvo, liga ABA, slovenski pokal in zdaj Fibina liga prvakov. V takšnem ritmu košarkarji Petrol Olimpije igrajo v zadnjem obdobju. To bo že šesta tekma v zadnjih devetih dneh za zeleno-bele. Bodo na domačih tleh prišli do druge zmage v evropskem tekmovanju, v katerem pa ne bodo napredovali v drugi del?

