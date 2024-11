Peta zaporedna zmaga Krke, četrta pa za Helios

Košarkarji Krke so po uvodnem debaklu v Podčetrtku v domačem prvenstvu zabeležili peto zaporedno zmago. Laščani so povsem obratno zakorakali v novo sezono, po uvodni zmagi so zdaj nanizali pet zaporednih porazov in ostajajo pri dnu lestvice.

Novomeščani so tekmo odprli zelo odločno in hitro povedli s kar 14:0. Krka je imela večkrat lepo prednost, ki jo je nekajkrat tudi zapravila. Še v prvi četrtini je vodila za +15 (17:2), a so se ji gostje z lepim nizom košev približali na 12:17. Prednost osmih točk se je v uvodu druge četrtine hitro povišala na +14 (32:18), po vnovičnem mrku domačih pa so se Laščani približali že na štiri točke razlike (28:32).

Ob polčasu so Novomeščani vodili za sedem, po glavnem odmoru pa je sredi tretje četrtine prednost Krke znova narasla na +15 pri 65:50 in tokrat gostitelji tekmecu le niso pustili vrnitve. V sklepno četrtino so odnesli lepo zalogo prednosti, 14 točk. To pa je bila dovolj velika zaloga, da je Krka dvoboj varno pripeljala do konca, Laščanom je uspelo priti še do –7 (67:74), do zadnjega zvoka sirene pa so domači razliko povišali tudi na +21.

Pri Krki je Marc Garcia Antonell dosegel 19 točk, 13 točk ob sedmih podajah je vpisal Tayler Persons, Tibor Mirtić in Brady Skeens pa sta prispevala po 12 točk. Pri gostih je bil s 17 točkami najboljši Nik Urbanija.

Foto: Filip Barbalić Kansai Helios se je s četrto zaporedno zmago povzpel na 5-1, Ilirija pa je zdrsnila na 3-3.

Varovanci trenerja Jureta Močnika so zasluženo prišli do zmage. Prvi njihov poskus pobega (41:28) je Ilirija odbila z delnim izidom 14:0, za drugega na začetku drugega dela pa ni imela odgovora. Kansai Helios je tretjo četrtino dobil s 30:10 in tako vprašanje zmagovalca rešil že pred zadnjimi desetimi minutami.

Pri domačih se je deset igralcev vpisalo med strelce – sedem jih je doseglo tudi vsaj eno trojko, izstopali pa so kapetan Blaž Mahkovic z 18 točkami, Jan Copot s 14 točkami in Lovro Urbiha (13 točk). Ilirija je imela kar 24 izgubljenih žog, v napadu pa sta bila razpoložena zgolj Luka Kureš z 21 točkami in Tim Tomažič, ki jih je zbral 18.

Liga OTP banka, 6. krog

Sreda, 30. oktober:

Sobota, 2. november:

Ponedeljek, 4. november: