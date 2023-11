Po Krki Helios visoko premagal Šentjur

Zdaj je še Kansai Helios odigral zaostalo tekmo osmega kroga državnega košarkarskega prvenstva - Šentjur je premagal s 104:70 - in pogled na lestvico je bolj jasen. Vodilna Krka ima osem zmag in poraz, Helios pa ji sledi s sedmimi zmagami in dvema porazoma.

Košarkarji iz Domžal so po skalpu Krke prejšnji teden v zaostali tekmi osmega kroga premagali Šentjur in prvič v novembru povezali dve zmagi. To je sicer njihova sedma v ligi Nova KBM, s katero so se utrdili na drugem mestu na lestvici. Šentjur je doživel tretji poraz na zadnjih štirih tekmah državnega prvenstva in padel na polovični izkupiček (5-5).

Gostje niso bili enakovreden tekmec Kansai Heliosu, ki je dobil vse četrtine, zmagovalca pa je odločil v tretjem delu, ki ga je dobil z 32:14. Domžalčani so dosegli najvišjo zmago v sezoni in hkrati postavili klubski rekord po številu doseženih točk, Šentjur pa je doživel najvišji poraz v sezoni.

Pri gostiteljih je izstopal Lamont West z dvojnim dvojčkom, 28 točk (trojke 6:7) in 10 skoki. Miloš Glišić je dodal 15 točk in 7 skokov, Perttu Blomgren je zbral 14 točk, 7 podaj in 5 skokov, Nejc Barič pa 9 točk in 9 podaj. Na drugi strani je največ točk dosegel Abayomi Iyiola (16 točk, 11 skokov).

