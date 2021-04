Rogaška po zmagi v Šenčurju na vrhu prehitela Olimpijo

Po prisilnem premoru se je v petek z obračunom 8. kroga med Cedevito Olimpijo in Helios Suns vrnila tudi liga Nova KBM za prvaka. Zanesljive zmage z 81:66 so se v Ljubljani veselili domači košarkarji. V soboto je Rogaška slavila pri Šenčurju in je znova vodilna. V ligi za obstanek sta do zmag prišli vodilni ekipi Šentjur in Polzela. Krko v nedeljo čaka obračun s Podčetrtkom.