Začenja se boj za veliki finale

Prva tekma polfinala državnega košarkarskega prvenstva bo odigrana v Novem mestu, pomerili se bosta ekipi, ki se zelo dobro poznata, saj bo to njun četrti medsebojni obračun v aktualni sezoni. Domžalski košarkarji so v aktualni sezoni slavili dvakrat, medtem ko so Novomeščani slavili enkrat, in sicer ob zaključku prvega dela lige Nova KBM, s čimer so si priigrali prvo mesto. Prvo mesto je varovancem Gašperja Okorna prineslo prednost domačega igrišča, saj bodo prvo in morebitno tretjo tekmo polfinalne serije odigrali v Novem mestu.

Liga Nova KBM, polfinale, prvi tekmi

Torek, 14. maj:

Sreda, 15. maj: