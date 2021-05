Krka naredila korak proti finalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V košarkarski ligi Nova KBM se je začel boj za veliki finale. Košarkarji Krke so na uvodni polfinalni tekmi Rogaško premagali z 90:71 in si priigrali zaključno žogo za finale. Zvečer se bosta na prvi tekmi pomerila še Cedevita Olimpija in Helios Suns. Ekipe igrajo na dve zmagi.