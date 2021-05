V košarkarski ligi Nova KBM za prvaka bomo danes in jutri dobili še druga dva polfinalista. Danes se bosta na tretji četrtfinalni tekmi pomerila Helios Suns in Šenčur, v nedeljo pa bosta na delu še Krka in Šentjur. V polfinale sta se po dveh tekmah že uvrstila Rogaška in Cedevita Olimpija.