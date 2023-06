Pospešeno se nadaljuje boj za domačo krono

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek so Ljubljančani v Domžalah vodili večji del tekme, prednosti, višje od šestih točk, pa si niso uspeli priigrati. Slabih pet minut pred koncem zadnje četrtine so imeli domačini v svojih rokah prednost s 77:73, sledil pa je niz devetih zaporednih točk ljubljanskih košarkarjev, s katerim so povedli z 82:77, vodstva pa Alilovićeva četa ni več izpustila iz svojih rok.

Liga Nova KBM, finale, druga tekma

Sobota, 3. junij:

Finale lige Nova KBM: Helios Suns - Cedevita Olimpija /0:1/ //Izid v zmagah; igrajo na tri zmage

