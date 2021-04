Olimpija gostuje pri Rogaški

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo v ligi NLB za prvaka na sporedu obračun 7. kroga med Rogaško in Cedevito Olimpijo, ki je bil zaradi popolnega lockdowna v državi v začetku aprila prestavljen. Enako velja za tekmi med Podčetrtkom in Šenčurjem ter Heliosom in Krko, ki bosta na sporedu v soboto.