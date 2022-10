Derbi Novomeščanom, ki so se vrnili na vrh

Zadnja tekma 4. kroga košarkarske lige Nova KBM je postregla z derbijem med – do te tekme – stoodstotnima kluboma Helios Suns in Krko. S 74:67 so slavili Novomeščani, ki tako ob Šentjurju, ta je v nedeljo premagal Šenčur, edini še ne poznajo poraza. Za uvod so člani Rogaške s 87:83 premagali Hopse. V soboto je Ilirija premagala Zlatorog in vknjižila tretjo zmago. Podčetrtek je dobil spopad z LTH Castings.