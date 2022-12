Helios do nove visoke zmage

Za uvod v enajsti krog lige NLB so košarkarji Helios Suns vknjižili visoko zmago s 96:77 na gostovanju pri Podčetrtku. V petek bosta na sporedu dve tekmi, Ilirija bo gostila vodilno Krko, v Škofji Loki pa bo odigran gorenjski obračun med LTH Castings in Gorenjsko. Preostali dve tekmi kroga bosta na sporedu v nedeljo in ponedeljek.

Domžalčani so na tekmi s Podčetrtkom na začetku druge četrtine z delnim izidom 20:0 pobegnili na 43:23 in razliko brez težav zadržali do konca. Domžalčani, ki bodo v Zlatiborju v drugi ligi ABA prihodnji teden branili stoodstoten izkupiček s prvih dveh turnirjev in vodstvo na lestvici, so od edinega poraza v DP konec oktobra nanizali sedem zmag.

Liga Nova KBM, 11. krog:

Sreda, 14. december:

Petek, 16. december:

Sobota, 17. december:

Ponedeljek, 19. december:

Lestvica: