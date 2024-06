V ZDA odmevajo besede Porzingisa, ki jih je izrekel o Dončiću #video

Bitka izgubljena, na srečo pa ne tudi vojna. S to mislijo so se po prepričljivem porazu na prvi tekmi velikega finala lige NBA tolažili v taboru Dallasa. V noči na petek so na gostovanju pri najboljši ekipi rednega dela Bostonu izgubili z 89:107. Luka Dončić je bil s 30 točkami prvi strelec dvoboja, a je pogrešal več pomoči in natančnih metov soigralcev, pa tudi večje število svojih asistenc. Zbral je le eno. Kako bo tokrat? Druga tekma velikega finala se bo v bučni dvorani TD Garden začela v noči na ponedeljek ob 2. uri zjutraj. To bo še eden izmed večerov, ko Slovenija zaradi košarkarske vročice ne bo spala.

Na prvi tekmi je blestel Kristaps Porzingis. Latvijski orjak, ki se je svojčas dokazoval pri Dallasu, a imel veliko težav s poškodbami in ni nikoli upravičil pričakovanj vodstva oziroma navijačev, je povzročal ogromno težav nekdanjemu klubu. V napadu je bil skoraj nezgrešljiv, v obrambi pa sejal paniko z visokimi rokami in blokadami. "Pričakujem njegov odločen odgovor. Je eden najboljših igralcev na svetu, tako da je tega zmožen. Na to moramo biti pripravljeni," opozarja Latvijec, ki podobno kot Dončić nastopa v svojem prvem velikem finalu.

Vrhunci prvega dvoboja med Bostonom in Dallasom:

Opozorila Porzingisa niso zrasla na majavih temeljih, ampak jih potrjujejo tudi številke. Statistika namreč pravi, da dosega Dončić na tekmah končnice, ki sledijo po porazu, skoraj 35 točk! Dallas je v tej sezoni v končnici dobil drugo tekmo še v vsaki seriji. Tako proti LA Clippers, Oklahoma Cityju kot tudi Minnesoti. In to vselej v gosteh.

Ko Luka Dončić z Dallasom izgubi na tekmi končnice, na naslednjem dvoboju doseže povprečno skoraj 35 točk! Foto: Reuters

Brown blestel v napadu in obrambi

Jaylen Brown je povzročal težave Luki Dončiću. Foto: Reuters Kar se tiče Dončića, ki mu je na prvi tekmi veliko težav s pokrivanjem, med vodenjem mu je ukradel kar nekaj žog, povzročal 27-letni ameriški zvezdnik Jaylen Brown, bo na drugi tekmi še kako pomembno zajeziti uspešen met Bostona z razdalje. Celtics premorejo kar osem igralcev, ki so sposobni v serijah zadevati za tri točke, zato bo moral Dallas pokazati bistveno več v obrambi za razliko do prve tekme, če bodo Mavericks hoteli priti do bolj ugodnega rezultata. Navijači Dallasa so prepričani, da bo več pokazal tudi Kyrie Irving, ki je na prvi tekmi ob skoraj katastrofalnem metu (6/19) iz igre zatajil v napadu in prispeval zanj skromnih 12 točk. Proti Bostonu je nanizal že 11 zaporednih porazov!

V taboru Bostona so prepoznali tudi psihološke igrice, ki se jih je domislil Jason Kidd. Po prvi tekmi je namreč Browna proglasil za najboljšega igralca Bostona, čeprav ima pri Keltih takšen status Jayson Tatum. Iz Bostona sporočajo, kako jih to ne bo zmedlo. Tatum je sicer prvo tekmo končal pri 16 točkah, 11 skokih in 5 asistencah, Brown pa je zablestel z 22 točkami, 6 skoki, 3 ukradenimi žogami in kar tremi blokadami. Ravno toliko jih je zbral tudi Porzingis.

Luka Dončić je na prvi tekmi prispeval 30 točk (met iz igre 12/26) in 10 skokov, a le eno asistenco. Ukradel je dve, izgubil pa štiri žoge. Foto: Reuters

Boston je tako prvo finalno srečanje v blokadah dobil z 9:1, v asistencah 23:9, v skokih pa 47:43. Največjo razliko je predstavljala učinkovitost meta za tri točke. Boston je imel 38-odstotno (16/42), Dallas pa (Dončić je metal 4/12, Irving pa 0/5) le 26-odstotno (7/27), pa še to zaradi tega, ker je v zadnjih minutah, ko sta bili na parketu že rezervni postavi, zadel dve trojki.

Liga NBA, finale, 9. junij:

Liga NBA, finale: Boston Celtics (1) – Dallas Mavericks (5) /1:0/ // Izid v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

