Težave Westbrooka v zvezdniškem Los Angelesu

Ameriški košarkarski zvezdnik Russell Westbrook, specialist za trojne dvojčke, teh je v karieri zbral že 191 in poskrbel za absolutni rekord lige NBA, je v krizi. Lani poleti se je pridružil Los Angeles Lakers, pri katerih skupaj z LeBronom Jamesom in Anthonyjem Davisom sestavlja zvezdniški trojček. Pričakovanja so bila velika, rezultati jezernikov pa niso tako prepričljivi. Trenutno so na lestvici zahodne konference šele na devetem mestu, tako da si bodo morali nastop v končnici, če ne bodo poskrbeli za izboljšanje rezultatov, izbojevati v dodatnih kvalifikacijah.

Westbrook od sezone 2009/10 ni dosegal tako malo točk na tekmo. V tej sezoni ima povprečje 18,4 točke na tekmo, na zadnjih štirih srečanjih pa mu gre od rok. Na tekmo daje 10 točk, met iz igre je 27,5-odstoten, za tri točke celo zgolj 15-odstoten. Za nameček mu vedno manj zaupa glavni trener Frank Vogel. Na sobotni tekmi proti New Yorku sploh ni zaigral v podaljšku, na zadnjem srečanju pa proti Milwaukeeju v zadnji četrtini ni stopil na parket. Kako se bo 33-letni zvezdnik, ki je bil leta 2017 izbran za igralca MVP lige, izkazal v Portlandu?

Liga NBA, 9. februar: 1.00 Cleveland Cavaliers – San Antonio Spurs

1.30 Charlotte Hornets – Chicago Bulls

2.00 Oklahoma City Thunder – Toronto Raptors

4.00 Portland Trail Blazers – Los Angeles Lakers

4.00 Sacramento Kings – Minnesota Timberwolves

4.00 Utah Jazz – Golden State Warriors

Lestvica: