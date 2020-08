Čarovniki ne znajo več zmagati, branilci naslova proti Grizlijem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Washington Wizards so zadnjo zmago v ligi NBA dosegli 11. marca, tik preden se je športni svet zaradi pandemije novega koronavirusa domala ustavil. Zdaj po vrnitvi lige nizajo poraz za porazom, tudi v treh pripravljalnih tekmah so tekmecem priznali premoč, nocoj proti moštvu Oklahoma City Thunder pa že šestega zapored v obujeni sezoni v mehurčku v Orlandu. Možnosti za uvrstitev v končnico Čarovniki nimajo več, medtem ko so Gromovniki že zanesljivi udeleženci "play-offa".