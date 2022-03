Dragić želi končati negativni niz

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Noč na sredo bo v ligi NBA spet slovensko obarvana, saj bo na parket znova stopil Goran Dragić, ki bo z Brooklyn Nets gostoval pri neposrednem tekmecu na vzhodu, klubu Charlotte Hornets. Nets so izgubili zadnje štiri zaporedne tekme, na drugi strani pa so Hornets dobili zadnji dve. Brooklyn je trenutno deveta ekipa vzhoda z 32 zmagami in 33 porazi, Charlotte je s povsem enakim izkupičkom tik pred njim.