Neverjeten dosežek Dončića, ki se mu velja prikloniti

V ligi NBA je v teh dneh zelo pestro, saj ne manjka govoric o možnih menjavah igralcev v prestopnem roku. Večkrat se omenja tudi Goran Dragić, najstarejši izmed treh slovenskih legionarjev v ligi NBA. Vlatko Čančar (Denver) okreva po operaciji stopala, tako da še nekaj časa ne bo mogel pomagati soigralcem, ki bodo v noči na sredo gostili kratkohlačnike iz Nex Yorka. Kaj pa Dončićev Dallas?

Ima več trojnih dvojčkov kot osem klubov!

Navijači Dallasa so v noči na ponedeljek spremljali nenavadno tekmo s srečnim koncem za Mavericks. Že tako zdesetkani Dallas (manjkali so Kristaps Porzingis, Maxi Kleber, Sterling Brown in Tim Hardaway Jr.) se je na začetku tretje četrtine proti Atlanti znašel v hudih težavah, saj je do takrat zelo razigrani Luka Dončić prejel že peto osebno napako in moral kar za nekaj časa na klop. Kmalu za njim sta peto osebno napako prejela še Jalen Brunson in Trey Burke. Gostje so se nevarno približali, a je 22-letni Ljubljančan, devet minut pred koncem ga je trener Jason Kidd znova poslal v igro, s pomočjo soigralcev v odločilnih minutah le ušel gostom in se veselil sladke zmage s 103:94.

Sporna peta osebna napaka Luke Dončića proti Atlanti, ki je po padcu Traeja Younga dvignila kar nekaj prahu:

Vknjižil je že 45. trojni dvojček v karieri (18 točk, 11 asistenc in 10 skokov). Več od njega jih je v zgodovini tekmovanja zbralo le osem igralcev, Dončić, ki bo konec meseca dopolnil šele 23 let in v ligi NBA igra šele četrto sezono, pa jih je že zdaj zbral več od kar osmih klubskih franšiz! To je izjemen dosežek, ki priča zgovorno o tem, s kako razkošno statistiko se lahko pohvali slovenski reprezentant.

Dončić je v ligi NBA torej zbral več trojnih dvojčkov kot so jih Miami Heat (41), New Orleans Pelicans (40), Minnesota Timberwolves (37), Orlando Magic (34), Charlotte Hornets (32), Toronto Raptors (30), Utah Jazz (24) in Memphis Grizzlies (22) v celotni zgodovini franšize. Na zadnjih štirih tekmah krasi Dončića povprečje 31,2 točke, 10,2 skoka in 11,2 asistence na dvoboj.

V noči na sredo ga čaka nov izziv. Prihaja Detroit, v tej sezoni predzadnje uvrščeni klub v ligi NBA, kar je svojevrstno opozorilo Dallasu, saj je nedavno nepričakovano ostal praznih rok proti najslabši ekipi sezone, Orlandu. Dallas je dobil zadnje štiri tekme proti Pistons, velik favorit je tudi tokrat, ko bo v dvorani American Airlines Center lovil tretjo zaporedno domačo zmago. Detroit je v ligi NBA izgubil kar osem od zadnjih devetih srečanj, Dallas, ki je v letu 2022 med najbolj vročimi ekipami lige, pa je dobil kar 15 od zadnjih 20!

Liga NBA, 8. februar: 01.00 Philadelphia 76ers – Phoenix Suns

01.30 Atlanta Hawks – Indiana Pacers

01.30 Brooklyn Nets – Boston Celtics

02.00 Memphis Grizzlies – Los Angeles Clippers

02.00 New Orleans Pelicans – Houston Rockets

02.30 Dallas Mavericks – Detroit Pistons

03.00 Denver Nuggets – New York Knicks

04.00 Los Angeles Lakers – Milwaukee Bucks

04.00 Portland Trail Blazers – Orlando Magic

04.00 Sacramento Kings – Minnesota Timberwolves

