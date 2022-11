Dončić ni edini Slovenec s pomembno vlogo v Dallasu

Foto: Reuters Luka Dončić ima z Dallas Mavericks pet zmag in tri poraze, sam pa povprečje 36 točk na tekmo, s čimer je prvi strelec lige. Na prav vseh osmih je dal po več kot 30 točk. Z Brooklyn Nets, ki imajo štiri zmage in šest porazov ter so nedavno odslovili trenerja Steva Nasha, so že igrali in jih 28. oktobra po podaljšku premagali s 128:125. Takrat je dal Ljubljančan 41 točk. Njegov sezonski rekord je sicer 44 točk, pred tednom dni jih je nasul Orlando Magic.

Dallas je še naprej brez poškodovanih Franka Ntilikine in Davisa Bertansa, pri Brooklynu pa bosta zaradi poškodbe manjkala Ben Simmons in T. J. Warren. Zaradi klubskega suspenza za Netse še vedno ne igra problematični Kyrie Irving.

Mavericks so v seriji treh zaporednih zmag. Po petkovi nad Torontom so imeli v soboto prost dan, v nedeljo pa so znova trenirali.

Luka Doncic and the Mavs (with their chain net) back at it after a day off. pic.twitter.com/nlndgvhLvw — Callie Caplan (@CallieCaplan) November 6, 2022

Milić: Lahko povemo svoje mnenje

Luka ni več edini Slovenec pri Mavericks. Po 25 letih je spet v NBA slovenski košarkar v najmočnejši ligi na svetu. Marko Milić je bil v devetdesetih v Phoenixu soigralec Jasona Kidda, zdaj je eden od njegovih pomočnikov. "Zabavno je, da sem zdaj trener skupaj z njim. Je pravi karakter. Nam, pomočnikom, da veliko svobode. Lahko povemo svoje mnenje. A seveda on je šef in na koncu on pove, kaj je dobro in kaj ne. In zato imamo na zadnjih tekmah dobre rezultate," je v pogovoru za lokalno televizijo v Dallasu razlagal Milić. Všeč mu je, da lahko na treningih pomaga tudi na parketu in se skoraj počuti kot košarkar. "Malo sem se bal, kako se bom vključil v ekipo, ki ima za sabo zmagovalno sezono. A po dveh, treh dneh so me sprejeli kot prijatelja."

