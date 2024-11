Dončić v tretji teden vstopa kot številka šest, presenečenje na prvem mestu

Po prostem torkovem večeru so v sredo znova oživeli košarkarski parketi v ligi NBA. Na sporedu je kar 12 tekem. Dallas Mavericks z Luko Dončićem ob 2.30 gostijo Chicago Bulls. Igrata tudi obe še neporaženi ekipi: Cleveland Cavaliers v New Orleansu in Oklahoma City Thunder v Denverju. Na parketu je tudi trenutno najboljši strelec lige.

Anthony Davis Foto: Reuters Po uvodnih dveh tednih nove sezone lige NBA sta ekipi Boston Celtics (sedem zmag, en poraz) in Oklahoma City Thunder (7-0) že dali vedeti, da ciljata na šampionske prstane. Brez poraza so še Cleveland Cavaliers (8-0). Marsikoga je presenetil dober začetek sezone za Golden State Warriors (6-1), potem ko je ekipa iz San Francisca ostala brez Klaya Thompsona, Stephen Curry pa je izpustil tri tekme. Samo ekipi Celtics in Thunder za zdaj zmagujeta z večjo točkovno razliko. Še eno manjše presenečenje: najboljši strelec je za zdaj center Los Angeles Lakers Anthony Davis (32,6 točke na tekmo). Njegov soigralec, veteran LeBron James, za zdaj daje po 21,9 točke, kar je njegov najslabši odstotek po debitantski sezoni. Novinci še niso pokazali veliko, niti lanski prvi izbor na naboru Victor Wembanyama (18,9 točke na tekmo).

Najboljši strelci po prvih dveh tednih sezone:



32,6 točke na tekmo – Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

21,0 – Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

30,2 – Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

30,0 – Jayson Tatum (Boston Celtics)

29,6 – Nikola Jokić (Denver Nuggets)

28,9 – Luka Dončić (Dallas Mavericks)

28,6 – LaMelo Ball (Charlotte Hornets)

27,6 – Damian Lillard (Milwaukee Bucks)

Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks imajo za zdaj hladno-toplo sezono. Dobili so štiri tekme, izgubili tri. Ljubljančan je bil na petih tekmah prvi strelec ekipe, ob porazu proti Phoenix Suns je dal 40 točk. Na preostalih dveh tekmah je največ točk prispeval Kyrie Irving. Pred Mavericks sta zdaj še dve domači tekmi, v noči na četrtek proti Chicago Bulls (3-4), dva dni pozneje znovi proti Sunsom. Nato odhajajo na gostovanje v Denver k ekipi Nikole Jokića, k Denver Nuggetsom, pri katerih Vlatko Čančar za zdaj še ne igra. Dallas je trenutno brez poškodovanega Danteja Exuma (zapestje) in Maxija Kleberja (stegenska mišica), na prejšnji tekmi je manjkal tudi Dereck Lively (rama).

