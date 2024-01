Zadnja dva prvaka igrata tretjič to sezono

Stephen Curry in Nikola Jokić bosta tretjič to sezono igrala drug proti drugemu.

Stephen Curry in Nikola Jokić bosta tretjič to sezono igrala drug proti drugemu. Foto: Guliverimage

Milwaukee je izrazit favorit na tekmi s San Antoniom, saj ima to sezono že 24 zmag (34 tekem), nasprotnik pa le pet. Bolj izenačen bi moral biti dvoboj med Denverjem in Golden Stateom. Prvi imajo 24 zmag, drugi pa 16. Denver je na zadnjih desetih tekmah zmagal osemkrat, Golden State pa šestkrat. To sezono sta se zadnja dva prvaka lige NBA pomerila že dvakrat, nazadnje so košarkarji iz Denverja zmagali s 120:114, na uvodni tekmi sezone pa tekmece iz San Francisca premagali s 108:105.

Liga NBA, 5. januar

Lestvica