V živo: Dončić v svojem filmu, Dallas v drugem

Luka Dončić bo iskal pot do prve zmage v Orlandu.

Košarkarji Dallas Mavericks z Luko Dončićem na čelu so ob 20.30 začeli iskati pot do prve zmage po prekinitvi lige NBA zaradi koronavirusa. V noči na sredo bo aktiven tudi Goran Dragić s soigralci Miami Heat.

Liga NBA, 3. avgust

Luka Dončić je na prvih dveh tekmah v Orlandu sicer pokazal dobri predstavi, vendar to ni bilo dovolj, da bi njegov Dallas prišel do zmage. Pot do nje skupaj s kolegi iz ekipe išče prav zdaj proti Sacramento Kings, ki še lovijo dodatne kvalifikacije za vstop v končnico, v kateri pa že imajo mesto Mavericks.

Njihov cilj je, da se povzpnejo na šesto mesto, saj bi se radi v prvem krogu izločilnih bojev ognili Los Angeles Clippers.

Za Oklahomo zaostajajo za zmago, vendar ima slednja manj tekem in posledično boljši koeficient.

Ponoči bo na delu tudi kapetan zlate slovenske reprezentance Goran Dragić, ki bo tako odigral dve tekmi v dveh nočeh. Po porazu proti Torontu, proti kateremu je odlično igral, bo tokrat nasproti stala še kakovostna zasedba Boston Celtics.

Liga NBA, 4. avgust Sacramento Kings - Dallas Mavericks Sacramento Kings - Dallas Mavericks Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets LA Clippers – Phoenix Suns Indiana Pacers – Orlando Magic Miami Heat – Boston Celtics Portland Trailblazers – Houston Rockets

