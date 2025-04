Pester petek v ligi NBA prinaša kar deset tekem, v akciji bo tudi moštvo Los Angeles Lakers, ki ga čaka "back to back" tekma. Manj kot 24 ur po porazu proti Golden State Warriors bo Luka Dončić s kalifornijsko zasedbo gostil New Orleans Pelicans. Lakersi so s 46 zmagami trenutno še četrti na zahodu, a osmi LA Clippers, ki so v boju za neposredno končnico na napačni strani lestvice, imajo le dve zmagi manj. Dončić, ki v četrtek ni imel svojega večera, in soigralci bodo tako lovili pomembno zmago. Ta bi še kako prav prišla Denver Nuggets, katerega član je Vlatko Čančar, ki gostuje pri Golden State Warriors.