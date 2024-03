Houston, imamo problem: Tu je Luka Dončić

Pred košarkarji Dallas Mavericks z Luko Dončićem na čelu je le še devet tekem rednega dela lige NBA, v boju za neposredno uvrstitev v končnico pa je na zahodu vse bolj vroče. Naslednja preizkušnja Dallasa čaka že v noči na ponedeljek (1.00), ko se bosta v Toyota Centru v Houstonu pomerili dve izmed trenutno najbolj vročih ekip v ligi – Maverickcs in Rockets.

"To ekipo bo težko premagati. Res gre za odlično zasedbo, po mojem mnenju eno najboljših na zahodu. Vsi košarkarji so izjemno, izjemno pametni, imajo neverjeten občutek za igro," je Mavse po zadnjih dveh tekmah pohvalil trener Sacramenta Mike Brown, ki je dvakrat ostal praznih rok. Na četrtem zaporednem gostovanju tokrat Dallas čaka še višja ovira, saj se bodo pomerili proti trenutno najbolj razpoloženi ekipi lige Houston Rockets, ki so v nizu kar enajstih zaporednih zmag. Veliko sicer na zaostaja tudi Dallas, ki je dobil zadnjih šest tekem, od zadnjih enajstih pa je izgubil le eno, pa še na tej ni zaigral prvi zvezdnik ekipe Luka Dončić. Nastop slovenskega asa je sicer za obračun z raketami še pod vprašajem, saj je 25-letni Ljubljančan na zadnjem obračunu s Sacramentom dvakrat padel na desno koleno, ki ga je vidno oviralo že proti Kraljem.

Dončić je imel na zadnji tekmi težave z desnim kolenom, muči ga tudi poškodba ahilove tetive. Foto: Guliverimage

A težko je verjeti, da Slovenec ne bi vnovič stisnil zobe in pomagal svoji ekipi v boju za novo pomembno zmago. "Krvavel sem na levem kolenu, dvakrat sem padel na desnega. Trenutek, ko sem pristal ob step backu, me je zabolelo še malce bolj, a je v redu. Bo v redu," je po zadnji tekmi v petek dejal Slovenec. V primeru zmage bi Dallas (44-29) v zahodni konferenci skočil že na peto mesto pred New Orleans Pelicans (45-29), ki imajo trenutno ob odigrani tekmi več tudi eno zmago več od Dallasa. Na drugi strani je Houston, ki proti Dallasu zaradi gležnja ne bo mogel računati na Alperena Senguna, trenutno enajsta ekipa zahodne konference (38-35), tik za Golden State Warriors (39-34).

V zasedbi Dallasa, ki bo znova pogrešal Josha Greena, trenutno vlada izjemno vzdušje, čemur po vsaki tekmi z zadovoljstvom prikimavajo tudi košarkarji. "Pokazali smo, kako si zaupamo. Ta ekipa je res posebna," je po zadnji prigarani zmagi nad Sacramentom dejal Dončić, ki je na zadnjih desetih tekmah v povprečju dosegal 29,4 točke, 9,7 skoka, 10,2 asistence in 1,2 ukradene žoge na tekmo. Slovenec je blestel tudi na prvem medsebojnem obračunu s Houstonom v sezoni, ko je ob zmagi s 121:115 konec lanskega novembra dosegel 41 točk. Drugo tekmo v sezoni je v Toyota centru decembra ob odsotnosti večine nosilcev igre Dallasa gladko dobil Houston (122:96).

Liga NBA, 31. marec:

Lestvica: