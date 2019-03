Dončiću prižgali rdečo luč, udarec za navijače v Sloveniji

Dvoboj med Oklahoma Cityjem in Dallasom se bo začel ob 21.30 po slovenskem času, zato bo to velik udarec za ljubitelje košarke na sončni strani Alp. Obetala se je priložnost, da bi lahko lukamanijo podoživeli v zgodnjih večernih urah, česar med sezono z redkimi izjemami niso bili vajeni, a se je vmešalo zdravje. Luka Dončić je v četrtek, ko je bil pri Goranu Dragiću pred dva tisoč slovenskimi navijači v Miamiju, prejel močan udarec v koleno, nato pa staknil še poškodbo stegenske mišice.

V četrtek slovenski, danes nemški praznik

Dončić je na dvoboju v Miamiju prejel močan udarec, a tudi zaradi pozitivne energije, ki so jo izžarevali slovenski navijači, stisnil zobe in odigral tekmo do konca. Foto: Reuters O tem je dan pred dvobojem v Oklahoma Cityju, ki si je že zagotovil nastop v končnici lige NBA, spregovoril trener Rick Carlisle.

''Na tekmi v Miamiju je s kolenom zadel neposredno v koleno Derricka Jonesa Jr. Čutil je ogromno bolečino, a je zaradi adrenalina in dva tisoč slovenskih navijačev prejel dodatno energijo in lahko odigral dvoboj do konca, čeprav se ni mogel gibati po parketu po najboljših močeh,'' je pojasnil izkušeni strateg. Dončić bo do nadaljnjega počival, na parket pa se bo vrnil šele takrat, ko bo povsem nared za vrhunske napore. V soboto ni mogel opraviti polnega treninga v Dallasu.

Dončić je v tej sezoni najboljši strelec (21,1 točke na tekmo), podajalec (5,9 asistence) in skakalec (7,6 skoka) Dallasa, vodilni je tudi v statistični prvini ukradenih žog (1,1 na tekmo). ''Je naš ključni igralec, zato nas čaka težka naloga,'' sporoča Nemec Maxi Kleber. Če je zadnje gostovanje Dallasa v Miamiju minilo v znamenju slovenskega obračuna, pa bo danes v Oklahoma Cityju v središču pozornosti Nemčija. Pri gostiteljih je v odlični formi Dennis Schröder, pri teličkih pa bo poleg Kleberja pomembne vloge deležen veteran Dirk Nowitzki, ki najverjetneje igra zadnjo sezono med profesionalci. Pred petimi leti so si omenjeni v nemški reprezentanci delili slačilnico.

Trae Young se bo z Atlanto, ki je ostala brez možnosti za napredovanje, spopadel proti najboljši ekipi sezone. Foto: Getty Images

V uvodni nedeljski tekmi se bosta že ob 18.30 spoprijela Atlanta, pri kateri v zadnjih mesecih blesti Dončićev stanovski kolega med vročimi novinci Trae Young, in vodilni klub v tej sezoni, Milwaukee Bucks.

Miami Gorana Dragića, ki je v noči na nedeljo premagal New York, tokrat počiva. Naslednjič bo na delu v noči na torek v Bostonu.

