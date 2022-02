Bilo je napeto, Dončićev naslednik prevzel krivdo #video

V noči na torek je bilo v ligi NBA odigranih osem srečanj. Najbolj napeto je bilo v Philadelphii, kjer so 76ers strli odpor Memphisa šele po podaljšku. To bi moral biti spopad med najbolj vročima posameznikoma zadnjega tedna, Joelom Embiidom in Jajem Morantom, a je Kamerunec tokrat počival. Morant, Dončićev naslednik na seznamu novincev leta, je imel ob 37 točkah (a tudi devetih izgubljenih žogah) tik pred koncem rednega dela priložnost za zmago, a je zgrešil prosti met. To si je po tekmi tudi glasno očital.

Čeprav so Philadelphia 76ers v dvoboj z Memphis Grizzlies vstopili brez najboljšega strelca Joela Embiida, ki v tej sezoni po številu doseženih točk na tekmo (29,1) v ligi NBA zaostaja le za vodilnim strelcem Kevinom Durantom (29,3), so se vendarle razveselili nove zmage. Ob odsotnosti Kamerunca, ki bo tekmo zvezd All-Star v Clevelandu čez slabe tri tedne začel v začetni peterki, sta se v napadu najbolj izkazala Tyrese Maxey (33 točk) in Tobias Harris (31), pod košem pa je kraljeval Andre Drummond, ki je ob 16 točkah prispeval kar 23 skokov. To je bila tekma, na kateri si ni nihče izmed tekmecev priigral višje prednosti od štirih točk. Napeto je bilo do zadnje sekunde.

Vrhunci dvoboja v Philadelphii:

76ers so zmagali petič zapored, Memphisu pa so se maščevali za boleč poraz, ko so bili Grizliji 13. decembra na domačem parketu boljši s kar 126:91. Tudi tokrat pa bi se lahko zmage veselil Memphis, če se Jaju Morantu, s 37 točkami prvemu strelcu tekme, tik pred koncem srečanja ne bi zatresla roka. Pri rezultatu 111:111, do konca je bilo le še osem sekund, je namreč izvajal prosti met, a ni bil uspešen. Ostalo je pri izenačenem rezultatu, Seth Curry, nekdanji Dončićev soigralec pri Dallasu, pa je ob zvoku sirene zgrešil met za zmago Philadelphie. O zmagovalcu se je odločalo v podaljšku, v katerem so 76ers le strli odpor gostov in zmagali s 121:118.

Morant: Lahko ste jezni name

Ja Morant in Steph Curry sta ob koncu rednega dela zapravila priložnosti za zmago Grizzlies oziroma 76ers. Foto: Reuters "Če je kdo jezen na koga, ker nismo zmagali, je lahko jezen name. Če bi zadel prosti met, verjetno sploh ne bi bilo podaljška," si je po dvoboju očital Morant. 22-letni Američan je znova navduševal z atraktivnimi potezami, največ spektakularnih košev je dosegel v tretji četrtini.

"Ima izjemne fizične sposobnosti, lahko igra spektakularno, a na koncu še vedno vsak koš šteje le dve točki. Moram mu dati kapo dol, a tekmo smo dobili mi," je Drummond pohvalil Moranta. Ta bo letos na tekmi zvezd zaigral v začetni peterki, v glasovanju košarkarjev zahodne konference pa je na mestu branilcev zavzel ravno položaj Luke Dončića (ali bo Slovenec kot rezervist zaigral na tekmi zvezd, bodo odločili trenerji v četrtek, 3. februarja).

Morant je z najboljšim slovenskim košarkarjem povezan tudi na seznamu najboljših novincev v ligi NBA. Ljubljančan je prejel priznanje za nastope v sezoni 2018/19, nato pa ga je nasledil prav mladi as Grizzlies, ki je še sedmič zapored v tej sezoni presegel mejo 30 točk. Na dvoboju je navduševal s potezami in fizičnimi sposobnostmi, a tudi izgubil kar devet žog, kar je na koncu oslabljenim gostiteljem vendarle zadoščalo za tesno, a toliko bolj dragoceno zmago.

Stephen Curry je v zadnji četrtini dosegel kar 21 točk:

Golden State je upravičil vlogo favorita proti Houstonu in na krilih Stephena Curryja, ki je dosegel 40 točk in bil najboljši strelec večera v ligi NBA, proslavljal šesto zaporedno zmago. Atlanta je naskakovala osmo zaporedno, a jo je v gosteh v slabo voljo spravil Toronto, Miami pa je po hudem porazu v Bostonu (-30) na lestvici vzhodne konference zapustil vodilni položaj. Zdaj so najboljši Chicago Bulls.

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki z Dallas Mavericks v zahodni konferenci zaseda šesto mesto, bo znova na delu v noči na četrtek, ko v Teksas prihaja Oklahoma City Thunder.

Liga NBA, 31. januar: Cleveland Cavaliers : New Orleans Pelicans 93:90

Goodwin 21 (trojke 3/4), Allen 16, 8 sk., Love 15, 11 sk., Okoro 14; Graham 20 (trojke 3/11), Hayes 19, 7 sk., Valančiunas 16, 9 sk., Hart 10, 10 sk. Indiana Pacers : Los Angeles Clippers 122:116

Jackson 26 (met iz igre 12/19), 10 sk., LeVert 17, 9 as., 7 sk., Washington Jr. 16, Taylor 15, 8 sk.; Coffey 27 (trojke 5/9), Jackson 21, Ibaka 14, 11 sk. Philadelphia 76ers : Memphis Grizzlies 122:119*

Maxey 33 (met iz igre 13/23), 8 as., Harris 31, Drummond 16, 23 sk.; Morant 37 (met iz igre 15/30), 5 sk., 5 as., 9 izg. žog, Bane 34 (trojke 5/9), 7 sk., Jackson Jr. 18, 7 sk. Atlanta Hawks : Toronto Raptors 100:106

Huerter 26 (trojke 5/6), Bogdanović 18 (trojke 4/11), Hunter 17; Trent Jr. 31 (trojke 9/15), 6 sk., Siakam 25, 6 sk., VanVleet 16, 11 as., 6 sk., Anunoby 15 Boston Celtics : Miami Heat 122:92

Brown 29 (met iz igre 11/19), Tatum 20, 12 sk., Smart 16, 7 as., Horford 14, 9 sk.; Strus 27 (trojke 9/17), Martin 14, Herro 13 New York Knicks : Sacramento Kings 116:96

Burks 21 (trojke 4/6), Fournier 18, Randle 17, 9 sk., Grimes in Toppin 14; Haliburton 21, 8 as., Mitchell 18, 6 as. Houston Rockets : Golden State Warriors 108:122

Wood 24 (trojke 5/9), 13 sk., Porter Jr. 17, 11 as.; Curry 40 (trojke 7/14), 9 as., Wiggins 23, Thompson (trojke 1/8) 14 Oklahoma City Thunder : Portland Trail Blazers 98:81

Dort 18, 6 sk., Bazley 15, Giddey 14, 12 sk.; McCollum 21 (trojke 1/6), 7 as., Powell 17, Nurkić 14, 9 sk.



* po podaljšku

Lestvici:

