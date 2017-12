Goran Dragić se je poslovil v veličastnem slogu #video

Slovenski košarkarski junak Goran Dragić se je izkazal na gostovanju v bližnjem Orlandu. Miamiju ni kazalo najbolje, saj je v drugem polčasu že zaostajal 18 točk. Izbranci Erika Spoelstre se vseeno niso predali. Najprej je v tretji četrtini zablestel Tyler Johnson. Takrat je dosegel kar 22 od skupno 31 točk in poskrbel, da je Vročica ujela priključek z gostitelji.

V zadnji četrtini je odgovornost nase prevzel Ljubljančan. V četrti četrtini je prispeval 14 od skupno 25 točk. V zadnjih treh minutah in pol je dosegel devet točk, s katerimi je pomagal Miamiju do vedno sladke zmage pri sosedih na Floridi.

Vrhunci srečanja v Orlandu:

Gostitelji, pri katerih je z 39 točkami izstopal Aaron Gordon (kar 24 jih je dosegel v prvem polčasu prek protinapadov) so objokovali poraz. ''V prvem polčasu so bili prehitri za nas. Nismo jih mogli ustaviti. Težko je bilo ujeti ritem v napadu, saj smo porabili preveč energije za obrambne naloge,'' je po dvoboju priznal prvi strelec Miamija Johnson, ki se je od leta 2017 poslovil z najboljšo strelsko predstavo v tej sezoni.

Miamiju v prvem polčasu, v katerem je prejel kar 66 točk, ni šlo vse po načrtih, v nadaljevanju pa je opazno popravil učinek v obrambi in gostiteljem dovolil le dve točki iz protinapadov, hkrati pa v napadu navdušil s 63-odstotnim metom iz igre. Orlando je izgubil že desetič v zadnjih 11 tekmah. ''V drugem polčasu smo povsem spremenili potek igre. Dobro smo jih prijeli že na polovici igrišča. To je odločilo v našo prid,'' je po zadnjem srečanju v letu 2017 zaupal razigrani Dragić, ki je soigralce razveselil z osmimi asistencami.

"Zmaj" Goran Dragić se je zahvalil navijačem za podporo:

Thanks for all the support, let’s go @MiamiHEAT #fans #TheDragon 🐲 https://t.co/fSq4sUP3jO