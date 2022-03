Dončić proti Curryju, posebna tekma za Dragića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za slovenske ljubitelje lige NBA bo noč na petek znova neprespana, saj bosta na delu tako Luka Dončić kot Goran Dragić. Dončić bo z Dallas Mavericks gostil Golden State Warriors s superzvezdnikom Stephenom Curryjem, Dragića pa z Brooklynom čaka posebna tekma, saj v goste prihaja klub Miami Heat, za katero je slovenski košarkar igral med letoma 2015 in 2021, leta 2020 je z njimi prišel tudi do naslova podprvaka.

Golden Starte je trenutno drugi v zahodni konferenci s 43 zmagami in 19 porazi. Letos odlično igrajo v domači dvorani, slabše pa jim gre v gosteh, kjer jim je uspelo dobiti le 17 izmed 29 tekem. Mavericks z Luko Dončićem so peti z razmerjem 37-25, želijo pa si ujeti Utah Jazz na četrtem mestu. Dallas je dobil osem izmed zadnjih desetih tekem, zmagali pa so na zadnjih 20 od 31 tekem v domači dvorani.

Golden State bo igral brez Draymonda Greena, ki ima težave s hrbtom, prav tako pa ne bosta igrala Andre Igoudala in James Wiseman. Pri Dallasu ima Jason Kidd sladke skrbi, saj ima res malo težav s poškodbami. Pod vprašajem je Trey Burke, ki ima težave z ramo, zaradi poškodb pa bosta sicer manjkala Frank Ntilikina in Marquese Chriss.

Na zadnji medsebojni tekmi v tej sezoni je Dallas v San Franciscu slavil s 107:101.

Gorana Dragića čaka prav posebno srečanje. Foto: Reuters

Posebno srečanje pa čaka Gorana Dragića, ki bo z Brooklynom po Torontu gostil še svoj drugi nekdanji klub, Miami Heat. A na tega ima slovenski košarkar veliko lepše spomine, v Miamiju pa si je Slovenec tudi ustvaril dom. Bo pa Dragić proti nekdanji ekipi lahko računal na pomoč Kevina Duranta, ki se vrača po poškodbi, prav tako bo igral Kyrie Irving, pod vprašajem je nastop Andreja Drummonda. Obe medsebojni tekmi v tej sezoni je sicer osvojil Miami.

Liga NBA, 3. marec: 1.00 Atlanta Hawks - Chicago Bulls

1.30 Boston Celtics - Memphis Grizzlies

1.30 Brooklyn Nets - Miami Heat

1.30 Toronto Raptors - Detroit Pistons

2.30 Dallas Mavericks - Golden State Warriors

2.30 San Antonio Spurs - Sacramento Kings

4.00 Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers

Lestvica:

