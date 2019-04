Luka Dončić presrečen, trener mu je prižgal zeleno luč

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred tednom dni je Miami doživel zgodovinsko gostovanje več kot dva tisoč ljubiteljev košarke iz Slovenije, ki so glasno bodrili tako Gorana Dragića kot tudi Luko Dončića. Na košarkarje Miamija so naredili ogromen vtis. O tem priča tudi šaljiv tvit, v katerem je poslavljajoča se klubska legenda Dwyane Wade na slovenskega soigralca naslovila zanimivo vprašanje. ''Torej, Gogi, ali bodo spet prišli tvoji slovenski prijatelji?'' naj bi v šali dejal zvezdnik, ki je prvi naslov z Miamijem v ligi NBA osvojil pred 13 leti.

I hope :) they are always welcome 🇸🇮 https://t.co/KYqvX6YG90 — Goran Dragić (@Goran_Dragic) April 2, 2019

''Upam, vedno so dobrodošli,'' mu je odgovoril Dragić, ki je pred tednom dni doživel enega najlepših večerov, odkar se dokazuje v ligi NBA. Proti Dallasu je prispeval svojega drugega trojnega dvojčka v karieri. Tokrat bo skušal premagati Boston. Kelti mu ustrezajo. Pred dnevi jim je dal 30 točk (strelski rekord sezone) in še enkrat več dokazal, da je v vedno boljši formi.

Brez lastnika še tri "vzhodne" vstopnice

Slovenski navijači so prejšnji četrtek na Floridi poskrbeli za redko viden prizor na tekmah lige NBA. Foto: Slavko Baranja/STA Če je v zahodni konferenci znanih že vseh osem klubov, ki se že lahko pripravljajo na nastope v končnici, pa je veliko bolj nepredvidljivo na drugem delu ZDA in Kanade. Na vzhodu so odprta še zadnja tri mesta, ki vodijo v končnico. Miami je za zdaj na osmem mestu, tako da se bo moral potruditi, če bo želel podaljšati sezono.

Vročica pa se lahko zavihti tudi visoko, vse do šestega mesta. Detroit in Brooklyn imata zelo tesno prednost. Skoraj simbolične možnosti za nastop v končnici ima tudi Charlotte.

Izmed kandidatov za nastop v končnici v zahodni konferenci ima v noči na četrtek najlažje delo na papirju Orlando, ki bo gostil New York, najslabšo ekipo na vzhodu v tej sezoni. Detroit se bo moral pošteno potruditi za zmago nad Indiano, Charlotte pa čaka gostovanje v New Orleansu.

Dončić se vrača na parket

Luka Dončić na zadnjih desetih tekmah dosega v povprečju 16 točk, met iz igre pa je 27,4-odstoten. Foto: Reuters V pestrem večeru, na delu bo kar 24 izmed vseh 30 ekip v ligi NBA, čaka nov dvoboj tudi košarkarje Dallasa. Nastop Luke Dončića, ki je zaradi poškodbe stegenske mišice (po udarcu v mišico nad kolenom je prejel oteklino) izpustil zadnji tekmi Dallasa, ni več pod vprašajem. Moštvo iz Teksasa je sporočilo, da se Ljubljančan vrača na parket. Zanimivo je, da so telički na obeh tekmah brez Dončića zmagali.

''Ko nisem mogel igrati, sem trpel. Želim si biti na parketu. Vem, da bo sezone hitro konec, zato želim igrati. Po koncu sezone pa bo sledil dolg premor,'' je po jutranjem treningu v Dallasu povedal najboljši igralec teličkov.

Dončić je na zadnjih desetih tekmah manj prepričljiv kot v večjem delu sezone. V povprečju je dosegel 16 točk in sedem skokov, met iz igre pa je skromen, zgolj 27,4-odstoten. Marca je bil uspešnejši Trae Young, Dončićev največji tekmec v boju za priznanje novinca sezone. Bo zaradi tega Ljubljančan skušal do konca sezone še stopiti na parket in košarkarski javnosti na drugi strani velike luže pokazati, kaj zmore?

Seznam poškodovanih igralcev Dallasa je zajeten. Tim Hardaway Jr. in J. J. Barea sta že končala sezono, Kristaps Porzingis je ne bo niti začel, nastop Doriana Finney-Smitha je pod vprašajem. Dallas se bo do konca rednega dela poleg Minnesote pomeril še z Memphisom (dvakrat), Phoenixom in San Antoniem.

