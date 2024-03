Sproščeni na jutranjem treningu, z Dončićem in po nizu zmag

Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks nadaljujejo boj za neposredno uvrstitev v končnico lige NBA. Še drugič v treh dneh igrajo s Sacramento Kings (3.00), ki so jih ta teden že premagali, in to za kar 36 točk. Čeprav ima slovenski košarkar nekaj težav z ahilovo tetivo, pa je pričakovati, da bo znova stisnil zobe in igral. Odločitev bo sicer padla tik pred tekmo, a je trener Jason Kidd po četrtkovem treningu dejal, da je zaradi poškodbe odpisan samo Josh Green.

Dallas Mavericks so pred zadnjimi desetimi tekmami rednega dela na šestem mestu zahodne konference s 43 zmagami in 29 porazi. New Orleans Pelicans in Los Angeles Clippers imajo dve zmagi več, tako da je mogoče tudi še peto mesto. Dallas namreč v pravem trenutku igra dobro, dobil je devet od zadnjih desetih tekem.

Je pa obenem prednost Dallasa pred zasledovalci zelo majhna, tako da šesto mesto, ki kot zadnje vodi neposredno v končnico, še ni zagotovljeno. Sedmi Phoenix Suns imajo poraz več, osmi Sacramento Kings pa zmago manj, dve zmagi pa zaostajajo Los Angeles Lakers. V noči na soboto (ob 3. uri po srednjeevropskem času) torej Luka Dončić in soigralci znova igrajo proti Sacramentu, do konca pa jih denimo čakata tudi še dve tekmi proti Golden State Warriorsom, ki so na desetem mestu in se še krčevito borijo za play-in.

Sproščeno na jutranjem treningu, tudi z Luko Dončićem:

This is where some of you admonish the Mavs for screwing around and I remind you that they’ve won 9 of their last 10. pic.twitter.com/GsLflbCgI6 — Brad Townsend (@townbrad) March 29, 2024

Liga NBA, 29. marec:

Lestvica: