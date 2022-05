Izločili Dončića, zdaj so v pričakovanju pomembne novice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Golden State Warriors, ki so v končnici lige NBA v finalu zahodne konference odpravili Dallas Mavericks Luke Dončića s 4:1, čakajo na tekmeca v velikem finalu. Odgovor na vprašanje, s kom se bodo pomerili za naslov prvaka, bodo dobili v noči na ponedeljek, ko se bosta v odločilni sedmi tekmi finala vzhodne konference spoprijela Miami in Boston. Prednost domačega igrišča bodo imeli nekdanji soigralci Gorana Dragića.

Miami ali Boston? S kom se bodo bojevniki iz San Francisca udarili za naslov prvaka lige NBA? Kelti so bili na pragu velikega uspeha, saj so v šesto tekmo, na kateri so računali na prednost domačega igrišča, vstopili z vodstvom v skupnih zmagah s 3:2. Zaključne žogice pa pred bučnim domačim občinstvom niso znali izkoristiti.

Nekdanji soigralci Gorana Dragića so jo zagodli gostiteljem in zmagali s 111:103, najbolj pa je blestel veliki prijatelj izkušenega Ljubljančana, Jimmy Butler. S 47 točkami je postavil osebni strelski rekord, kar se tiče tekem v končnici lige NBA, in poskrbel, da se bo o drugem potniku v veliki finale odločalo na Floridi.

Najboljša strelca Miamija in Bostona sta Jimmy Butler in Jayson Tatum. Foto: Reuters

Dvoboj se bo v noči na ponedeljek začel ob 2.30 po slovenskem času. Boston čaka na nastop v velikem finalu lige NBA že 12 let, Miami pa je bil nazadnje, takrat je bil njegov pomemben član tudi Dragić, v sklepnem dejanju končnice leta 2020, ko je ostal praznih rok proti moštvu Los Angeles Lakers.

Bo Herro nared za "tekmo vseh tekem"?

Tyler Herro je izpustil zadnje tri tekme konferenčnega finala proti Bostonu. Foto: Reuters Nastop Tylerja Herra (Miami), najboljšega šestega igralca rednega dela sezone, je pod vprašajem. Zaradi poškodbe mečne mišice je izpustil zadnje tri tekme, tako da bo trener Erik Spoelstra odločitev o njegovem morebitnem nastopu podal tik pred srečanjem. ''Prav je, da zmagovalca serije dveh klubov, ki se tako malo razlikujeta, odloča sedma tekma. V profesionalnem športu ju ni boljših dveh besed kot ''sedma tekma''. Navdušen sem, da lahko igramo sedmo tekmo pred domačim občinstvo,'' sporoča dolgoletni trener Miamija.

Prva tekma velikega finala bo odigrana v noči na petek. Prednost domačega igrišča pripada Golden Statu. V rednem delu lige NBA je zbral več zmag kot Boston (53 proti 51), ima pa boljše razmerje v medsebojnih srečanjih od Miamija (53 zmag).