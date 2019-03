Ob polnoči "slovenski" NBA spektakel pred več kot 2.000 Slovenci #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Goran Dragić in Luka Dončić sta leta 2017 Sloveniji priigrala zgodovinsko zlato na evropskem prvenstvu, danes pa si bosta stala nasproti.

V noči na petek bo v košarkarski ligi NBA vse v znamenju obračuna med Miami Heat in Dallas Mavericks. Goran Dragić bo gostil Luko Dončića, dvoboj v dvorani American Airlines pa si bo ogledalo tudi rekordno število slovenskih navijačev. Tekma se bo začela ob 00.30 po slovenskem času.

Slovenski navijači so v največjem mestu ameriške zvezne države Floride Miami pred nocojšnjo tekmo košarkarske lige NBA med domačo ekipo Miami Heat in gosti iz Dallasa pripravljeni na vrhunec svojega izrednega dopusta in pričakujejo dobro košarko. Večina si želi zmage Dragićevaga Miamija, saj je ta še vedno v boju za končnico, obenem pa tudi dobre igre Luke Dončića.

Luka se dvoboja proti Dragiću neizmerno veseli:

Miami Gorana Dragića je trenutno na devetem mestu vzhoda NBA in je še vedno v igri za končnico letošnje sezone. Telički so na predzadnjem mestu zahoda in končnice zanje ne bo, vendar pa ima slovenski košarkarski zvezdnik trenutno najboljše možnosti, da postane novinec leta lige NBA, kar mora samo še potrditi z dobro igro v nekaj preostalih tekmah.

Slovenska norija v Miamiju:

Takole veselo je bilo sinoči v Miamiju, kjer v glavni trgovini v dvorani American Airlines skoraj da ni več mogoče kupiti nobenega dresa, majice, česarkoli v povezavi z Dragićem.

Lestvici:

