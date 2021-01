Slovenski obračun pod vprašajem, Dončić pred težko nalogo

V noči na četrtek bodo v ligi NBA na delu klubi vseh treh slovenskih košarkarjev. Miami Gorana Dragića, Slovenec ima težave s poškodbo, bo igral proti Denverju, katerega dres nosi Vlatko Čančar. Luka Dončić in njegov Dallas bosta gostovala pri košarkarjih Utah Jazz, ki so v odlični formi, saj so neporaženi že na zadnjih devetih zaporednih tekmah.

Luka Dončić bo z Dallas Mavericks v noči na četrtek na veliki preizkušnji. Dallas se bo namreč pomeril z ekipo Utah Jazz, ki je v odlični formi in je neporažena zadnjih deset tekem. Na 17 odigranih tekmah je bila poražena le štirikrat, z morebitno zmago pa bi se na vrhu zahodne konference izenačila s prvaki LA Lakers. Na drugi strani je Dallas v sezono vstopil z osmimi zmagami in devetimi porazi. Pri Mavericks, ki so na zadnjih nekaj tekmah nastopali zelo oslabljeni, ekipa pa je še toliko bolj kot sicer računala na pomoč Dončića, naj bi se na tekmi z Utah v ekipo vrnili Josh Richardson, Dorian Finney-Smith in Dwight Powell. To bo zagotovo razveselilo tudi slovenskega košarkarja, ki je sicer na zadnjih tekmah odličen, v povprečju v tej sezoni dosega 27,3 točke, 9,9 podaje in 9,8 skoka na tekmo.

Bomo v Miamiju videli slovenski obračun? Foto: Vid Ponikvar

Nastop Dragića negotov

Že pred tem bo vroče v Miamiju, kjer bi se morala na slovenskem obračunu srečati Goran Dragić in Vlatko Čančar, ta bo čakal na morebitno priložnost pri Denverju. A bi se lahko zgodilo, da slovenskega srečanja ne bo, saj je Dragić zaradi bolečin v predelu dimelj pred tekmo tako kot Tyler Herro (težave z vratom) na seznamu vprašljivih za nastop proti Denverju. To bi bil za Miami hud udarec, saj zaradi težav z gležnjem znova ne bo mogel računati tudi na pomoč prvega zvezdnika ekipe Jimmyja Butlerja. Vročica je izgubila zadnjih šest izmed osmih obračunov, ki jih je odigrala brez ameriškega superzvezdnika. Vse skupaj ustreza tudi Denverju, ki bo proti Miamiju lovil peto zaporedno zmago, skupno pa 11. v tej sezoni.

Liga NBA, 27. januar:

1.00 Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons

1.00 Orlando Magic - Sacramento Kings

1.00 Charlotte Hornets - Indiana Pacers

1.30 Toronto Raptors - Milwaukee Bucks

1.30 Philadelphia 76ers - Los Angeles Lakers

1.30 Atlanta Hawks - Brookyln Nets

1.30 Miami Heat - Denver Nuggets

2.30 San Antonio Spurs - Boston Celtics

3.00 Utah Jazz - Dallas Mavericks

3.00 Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder

3.00 New Orleans Pelicans - Washington Wizards

4.00 Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves

Lestvica: