V ligi NBA je ponoči na sporedu druga tekma finala vzhodne konference. Atlanta Hawks so po izvrstni predstavi Traeja Younga uvodno tekmo proti Milwaukee Bucks dobili s 116:113, Giannis Antetokounmpo in druščina se tako na domačem terenu borijo za izenačenje. Tretja in četrta tekma bosta v Atlanti.