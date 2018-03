Vragolije vročega Gorana Dragića niso bile dovolj #video

Liga NBA, 23. marec

Oklahoma City, 24. marca - Košarkarji Miami Heat so v severnoameriški ligi NBA doživeli poraz v gosteh pri ekipi Oklahoma City Thunder, ki je bila boljša s 105:99. Slovenski as Goran Dragić je v 31 minutah pod obročema prispeval 20 točk, štiri skoke in pet podaj.

Pri domači ekipi je bil v ospredju Russell Westbrook z 29 točkami, 13 skoki in osmimi podajami. Westbrook je bil neustavljiv v zadnji četrtini, v kateri se je izkazal s 17 točkami.

Miami si je pred začetkom četrte četrtine priigral minimalno vodstvo s 66:64. Prav tako so se gostje s Floride v zadnji minuti približali le na dve točki zaostanka. Zelo dober večer je imel tudi domači košarkar Steven Adams, ki je 20 od skupno 24 točk, dal v prvih treh četrtinah. Adams je dodal še 12 skokov.

Vrhunci s tekme v Oklahomi:

Oklahoma je s 44. zmago, ob 30 porazih, skočila na četrto mesto v razvrstitvi zahodne konference.

Da konca še devet tekem

Do konca rednega dela Miami čeka še devet tekem. Že v nedeljo bo gostoval pri Indiani, ki je v razvrstitvi vzhodne konference uvrščena dve mesti višje. Miami ostaja na za končnico varnem sedmem mestu vzhodne konference z 39 zmagami in 34 porazi. Detroit in Charlotte, ki sta pod robom končnice, imata sedem zmag manj.