Miami je brez poškodovanega Gorana Dragića izgubil na gostovanju v dvorani Staples. Los Angeles Clippers so zmagali s 125:118, gostom pa ni pomagal niti trojni dvojček Jimmyja Butlerja (30 točk, 10 skokov in asistenc). Pri zmagovalcih je z 32 točkami, toliko jih v tej sezoni še ni dosegel, izstopal "Dončićev znanec iz Orlanda" Marcus Morris. Prispeval je šest točk. Zmaga Clippers je še toliko več vredna, saj so jo dosegli brez dveh najboljših košarkarjev. Manjkala sta tako Kawhi Leonard kot tudi Paul George.

Vrhunci dvoboja v Los Angelesu:

dfdfdf

Simmons prvi po Iversonu, nov rekord Nets

V velikem spopadu najboljših ekip obeh konferenc se je na koncu smejalo Utah Jazz. V derbiju vodilnih, v katerem je obe ekipi krasil več kot 50-odstotni met iz igre, so premagali Philadelphio 76ers s 134:123. Gostje so pogrešali Joela Embiida, a se vseeno dobro upirali.

Avstralec Ben Simmons je prispeval kar 42 točk in dosegel osebni rekord v ligi NBA, to je tudi nov avstralski rekord v najmočnejšem košarkarskem klubskem tekmovanju na svetu, hkrati pa je postal prvi košarkar 76ers po Allenu Iversonu (2006), ki je na eni tekmi dosegel vsaj 40 točk in deset asistenc. Na drugi strani je bil najbolj vroč Jordan Clarkson in s 40 točkami (v zgolj 29 minutah) postavil rekord sezone. Dosegel je osem trojk in izenačil najboljši klubski dosežek.

Košarkarji Brooklyna so, čeprav niso mogli računati na Kevina Duranta, popravili rekord franšize. Na gostovanju v Sacramentu so bili izjemno natančni pri metu izza velike črte. Za tri točke so zadeli kar 27 od 47 poskusov, s tem pa dosegli nov rekord. Kyrie Irving je izstopal s 40 točkami in izjemnim metom za tri točke (9/11), svoje je dodal tudi James Harden, ki se je podpisal pod nov trojni dvojček (29 točk, 14 asistenc, 13 skokov), trojke pa je metal 6/10. Mrežice iz New Yorka so za absolutnim rekordom v ligi NBA (29 trojk na tekmi) zaostale le dve zadeti trojki.

Randle najbolj vroči strelec večera, Beal ugnal Walla

Za strelsko predstavo večera je poskrbel zvezdnik New Yorka Julius Randle. Podobno kot slovenski as Luka Dončić večer pred tem je dosegel 44 točk, a se v nasprotju z 21-letnim Ljubljančanom, ki je z Dallasom ostal prekratek proti Portlandu, veselil nove zmage v ligi NBA. Kratkohlačniki so premagali Atlanto, Randle pa je zadel kar sedem trojk. Toliko jih pred tem v karieri na eni tekmi ni dosegel še nikoli. New York je zmagal tretjič zapored, pri Atlanti, ki je v rezultatski krizi, saj je izgubila še sedmič v zadnjih osmih tekmah, pa je Trae Young ob skromnem odstotku meta iz igre prispeval 23 točk in osem asistenc.

Vrhunci Juliusa Randla proti Atlanti:

Washington je v dvoboju "prijateljev" premagal Houston s 131:119. Russell Westbrook se je proti Raketam, kjer je igral v prejšnji sezoni, izkazal z novim trojnim dvojčkom (16 točk, 13 skokov in 15 asistenc). To je bil njegov šesti triple-double v tej sezoni, skupno pa že 152. v karieri. Najboljši strelec dvoboja je bil pričakovano Bradley Beal (37 točk), ki je tudi prvi strelec sezone, pri Houstonu pa je izstopal njegov dolgoletni soigralec John Wall, ki je z 29 točkami poskrbel za osebni rekord sezone, dodal pa tudi 11 asistenc. To je bila prva tekma Walla v dvorani Capital One Arena v glavnem mestu ZDA, odkar je zapustil Wizards in se preselil v Teksas. Houston je izgubil šestič zapored.

Chicago je na krilih Zacha LaVina, ki je kar 12 od skupno 30 točk dosegel v zadnji četrtini, po podaljšku strl odpor Indiane. Biki so s tem prekinili negativni niz desetih zaporednih porazov proti klubu iz Indianapolisa, Golden State pa je na krilih znova zelo natančnega Stepha Curryja (36 točk) nadigral Cleveland in se veselil najvišje zmage večera.

Liga NBA, 15. februar: Los Angeles Clippers : Miami Heat 125:118

Morris Sr. 32 (met iz igre 11/15), Zubac 22, 8 sk., Williams 18, 10 asist., Mann in Coffey 15; Butler 30, 10 sk., 10 asist., Adebayo (12 sk.) in Herro 27, Dragić ni igral Indiana Pacers : Chicago Bulls 112:120*

Sabonis 25, 10 sk., 8 izg. žog, Brogdon 23, 15 sk., McConnell 19, Holiday 15; LaVine 30, 9 sk., White 19, 8 asist., 7 sk., Temple 16 Washington Wizards : Houston Rockets 131:119

Beal 37 (met iz igre 14/24), Bertans 18 (trojke 5/6), Westbrook 16, 15 asist., 13 sk., Wagner 15; Wall 29, 11 asist., Nwaba 19, 11 sk., Tate 18, House Jr. 17 New York Knicks : Atlanta Hawks 123:112

Randle 44 (trojke 7/13), 9 sk., Barrett 21, Quickley 16; Young 23, 8 asist., Collins 19, Reddish in Gallinari 16, Capela 15, 18 sk. Utah Jazz : Philadelphia 76ers 134:123

Clarkson 40 (trojke 8/13), Mitchell 24, Ingles 20; Simmons 42, 12 asist., 9 sk., Harris 36, 10 sk., Howard 14, 12 sk. Golden State Warriors : Cleveland Cavaliers 129:98

Curry 36 (trojke 7/11), Wiggins 15, Paschall (8 sk.) in Oubre Jr. 14; Sexton 23, Osman 17, 10 sk., Garland 16, Allen 13, 14 sk. Sacramento Kings : Brooklyn Nets 125:136

Whiteside 26, 16 sk., Joseph 22, Hield 21, Fox (8 asist.) in Bagley III (7 sk.) 19; Irving 40 (trojke 9/11), Harden 29, 14 asist., 13 sk., * po podaljšku

Lestvica: