V živo: v ligi NBA že napeto, drama med LeBronom in Kawhijem, prvaki dvignili zastavo

Košarkarji Toronta, ki so osvojili naslov v sezoni 2018/19, so prejeli šampionske prstane. Na fotografiji sta Norman Powell in Fred VanVleet.

Košarkarji Toronta, ki so osvojili naslov v sezoni 2018/19, so prejeli šampionske prstane. Na fotografiji sta Norman Powell in Fred VanVleet. Foto: Reuters

Začela se je nova sezona košarkarske lige NBA, v kateri nastopajo kar trije slovenski asi. Goran Dragić, Luka Dončić in Vlatko Čančar so uvodni večer še počivali, odigrani sta bili le dve tekmi. Branilci naslova Toronto Raptors so po slovesnem dogodku, ko so prvič dvignili zastavo prvaka, doma po podaljšku odpravili New Orleans Pelicans, ki ni mogel računati na poškodovanega Ziona Williamsona. V Los Angelesu pravkar poteka napet mestni derbi, prepoln zvezdnikov.

Prvaki so branjenje začeli na domačem parketu, tekma pa se je začela po slavnostnem dogodku, na katerem so se spomnili šampionske sezone 2018/19. Ekipo, prvo kanadsko z naslovom prvaka v zgodovini ligi NBA, sta poleti zapustila zvezdnika Kawhi Leonard in Danny Green, zato Kyla Lowryja, Marca Gasola, Serga Ibako in druščino v tej sezoni čaka naporna sezona. V štirih pripravljalnih tekmah so dvakrat zmagali in dvakrat izgubili.

Vrhunci dvoboja v Torontu:

Pelicans so v predsezoni dobili vseh pet tekem, na prvi tekmi rednega dela pa so pogrešali mladega 19-letnega zvezdnika, številko ena z letošnjega nabora, Ziona Williamsona, ki je prestal operacijo (artroskopijo) kolena in bo svojo prvo sezono v najmočnejši ligi na svetu začel s "šest- do osemtedensko" zamudo. Toliko naj bi namreč trajalo njegovo okrevanje.

V losangeleškem derbiju se pravkar merita moštvi Clippers in Lakers. Slednji lani z LeBronom Jamesom niso izpolnili pričakovanj in se sploh niso uvrstili v končnico, poleti so odločeni, da se ta sramota ne ponovi, moštvo okrepili z Anthonyjem Davisom, Dannyjem Greenom, DeMarcusom Cusinsom, Averyjem Bradleyjem, Dwigtom Howardom … Clippers so lani izpadli v prvem krogu končnice proti kasnejšim finalistom Golden State Warriors, njihova največja poletna okrepitev pa je Kawhi Leonard, ki je prišel iz šampionskega Toronta.

Liga NBA, 22. oktober:

Preberite še: